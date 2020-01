Non ci saranno rivoluzioni nel mercato di gennaio della Roma. Lo ha detto Petrachi, che non ha però negato la possibilità che qualche novità in entrata ci sia. E’ forse questo il caso di Griffith, portiere svedese con papà giamaicano, che è in prova a Trigoria da alcune settimane. Il giocatore è un classe 2002 e il club capitolino deciderà a breve se tesserarlo o meno. Lo riporta Il Messaggero.