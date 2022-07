Mercato, Roma in pressing su Wijnaldum: c’è stata la chiamata di Mourinho

Sono giorni molto caldi sull’asse Roma-Parigi. I due club stanno trattando il passaggio di Georginio Wijnaldum in giallorosso. Nelle ultime ore, dopo che la Roma ha concretizzato l’acquisto di Paulo Dybala, il tutto ha subito un’accelerazione. Come riportato dal sito calciomercato.it c’è stata già la classica chiamata di José Mourinho, quella che ha convinto in poassato Abraham e di recente Dybala.