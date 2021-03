Mercato, Roma in pole su Allegri. Anche il Napoli sull’allenatore

Momento delicato in casa Roma per ciò che riguarda la posizione di Paulo Fonseca. Nelle scorse ore sono circolati diversi nomi, ma stando alle ultime notizie ci sarebbe una preferenza. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i giallorossi sarebbero favoriti per ingaggare Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juve è la prima scelta nella lista delle preferenze del club e la risposta favorevole potrebbe anche essere distaccata dal piazzamento della Roma in Champions League.

Allegri sarebbe interessato al progetto e al momento il club dei Friedkin sarerebbe avanti per strappare il sì per la prossima stagione, nonostante le concorrenti. Sul tecnico toscano ci sarebbe infatti anche Aurelio De Laurentiis che non molla il pressing. Il Napoli vuole provarci grazie anche al buon rapporto tra i due, anche se la soluzione partenopea sembra in secondo piano.