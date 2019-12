In queste ultime settimane è tornato protagonista ma la Roma potrebbe comunque decidere di cederlo durante la prossima sessione di calciomercato. Diego Perotti ne ha di estimatori, sia in Italia che nel resto del mondo. Uno di questi è il Genoa che, secondo Il Secolo XIX, vorrebbe prendere l’argentino ma per concludere la trattativa si dovrà superare l’ostacolo ingaggio, troppo alto per gli standard rossoblu.