Il Galatasaray sta parlando con la Roma per chiedere il prestito di Juan Jesus. Il brasiliano, tuttavia, preferirebbe rimanere in Italia qualora dovesse essere ceduto. Lo riporta Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport.

#Galatasaray are in talks with #Roma: they have asked #JuanJesus on loan, but the brazilian player prefers stay in Serie A. Gala are also interested in Mert #Çetin on loan (€0,85M). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2020