Mercato Roma. Gerrard prova a blindare Barisic: “Da molto tempo i giallorossi sono interessati a lui, ma io vorrei che rimanesse”

La Roma si continua a muovere sul mercato. I giallorossi sono interessati a Barisic, terzino dei Rangers di Glasgow allenati da Steven Gerrard. Proprio il suo mister ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate dal sito dailyrecord.com, che non facilitano l’acquisto del giocatore:

“È vero. C’è stato un interesse, anche per molto tempo, anche quando la sua forma fisica non era come adesso. Parliamo dell’esterno basso croato numero uno e di un club, quello giallorosso, che ha grande rispetto nel mondo. Lui, comunque, è come tutti gli altri giocatori della squadra: tutti hanno un prezzo. Ma è un giocatore che a noi serve e voglio che rimanga“.