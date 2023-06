Carles Perez si appresta a tornare in Spagna e al Celta Vigo. Secondo quanto riportato da Noticias Celta, la Roma e il club spagnolo avrebbero trovato in queste ore l’intesa totale per la cessione dell’attaccante ex Barcellona. L’operazione sarà di 5 milioni più bonus: cifra con cui si arriverebbe ai tanto ricercati 30 milioni. L’intenzione è di chiudere definitivamente entro domani.

🚨 MERCADO | 💥 Celta y AS Roma ultiman a estas horas el traspaso de Carles Pérez a la entidad olívica 📌 La operación rondará los 5M + bonus y la intención es cerrarla definitivamente antes de mañana 30 de junio pic.twitter.com/rg0FUDhme9 — NoticiasCelta (@noticiascelta) June 29, 2023