Mercato, Roma e Milan su Dalot del Manchester United

Spunta un nuovo nome nell’ambito dei contatti con il Manchester United per riportare Chris Smalling nella Capitale. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, la Roma avrebbe chiesto informazioni ai Red Devils anche per quanto riguarda Diogo Dolot, terzino destro classe 1999 in cerca di riscatto, dopo essere stato impiegato solo 11 volte nella scorsa stagione, complice qualche problema fisico di troppo. Il calciatore ha riscosso subito l’approvazione di Fonseca e del suo staff, ma su di lui c’è anche l’interesse del Milan.