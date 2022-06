Frattesi e non solo. L’incontro che è andato in scena nella giornata di ieri a Trigoria tra Giuseppe Riso e Tiago Pinto è servito anche per un’altra questione. L’agente cura anche gli interessi di Gianluca Mancini, oltre che di Bryan Cristante. E proprio del difensore ha parlato con il gm. Scattato il rinnovo automatico – esteso fino al 2027 – sono stati definiti gli ultimi dettagli del nuovo contratto con la Roma. L’accordo è pressoché chiuso. A riportarlo è Il Tempo.