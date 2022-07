Nelle ultime ore sono partiti dei discorsi tra Roma e Atalanta per Mario Pasalic. Nella trattativa può rientrare anche El Shaarawy, che piace a Gasperini, per poter abbassare il prezzo del trequartista. Ma non solo. Le due società si sono ritrovate a parlare di altre due giocatori in uscite e fuori dal progetto: Carles Perez e Miranchuk. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.