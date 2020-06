Champions sempre più lontana, via alle cessioni: si parte da Under

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Adesso la Roma deve fare i conti con la realtà, la sconfitta di Milano apre nuovi inquietanti scenari. La Champions League si allontana e si profila un duro ridimensionamento, dovuto alla cessione inevitabile di giocatori per fare plusvalenze. Torna in dubbio anche la conferma dei pezzi pregiati, come Zaniolo e Pellegrini: se arriveranno offerte importanti la Roma non potrà non prenderle in considerazione. Uno dei giocatori destinati a partire è Under, il turco piace al Napoli e i due club hanno avuto dei primi contatti. Giuntoli è alla ricerca di un vice Callejon e il giovane attaccante giallorosso può essere una valida alternativa. La Roma spera di poter ricavare almeno 30 milioni, considerando anche che il 20% della cifra dovrà essere riconosciuta all’Istanbul Basaksehir. Under piace anche al Borussia Dortmund, ma sono stati fatti sondaggi anche da parte di alcuni club inglesi.