Secondo quanto riporta Sky Sport Carnevali è tornato a parlare della questione Frattesi. Il calciatore del Sassuolo in questa sessione di mercato è stato più volte accostato alla Roma, queste le parole di Giovanni Carnevali sul suo conto: “C’è stato più di un contatto con la Roma, ma siamo fermi. Noi vogliamo cercare di trattenere questi ragazzi, non possiamo cederne tanti. Comunque abbiamo preso un giovane promettente come Alvarez e Thorstvedt”.