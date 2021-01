Mercato, Roma all’assalto di Reynolds: offerto un quadriennale da 1 milione di euro a stagione a salire

La Roma fa sul serio per Bryan Reynolds e, dopo le difficoltà della Juventus a “parcheggiarlo“, torna prepotentemente all’assalto. Come riportato dal sito calciomercato.com dopo la partita contro il Crotone c’è stata una chiamata col direttore tecnico del Dallas, André Zanotta, che ha consigliato a Tiago Pinto di accelerare i tempi per l’affare.

Leggi anche: Nuovo assalto a Reynolds. Bernard c’è

Sul piatto, per la società americana, ci sono 7 milioni di euro e nella notte la Roma ha offerto un quinquennale da 1 milione a stagione a salire per convincere il terzino.