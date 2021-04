Mercato Roma, addio a Bruno Peres: c’è l’accordo con il Trabzonspor

Pagine Romaniste (D.Moresco) – Addio a Bruno Peres. Dopo la decisione della Roma di non rinnovare il contratto in scadenza, il brasiliano ha cominciato a guardarsi intorno per scegliere la sua prossima meta. Dopo qualche mese di riflessione, la scelta definitiva è ormai ad un passo. L’offerta migliore, dal punto di vista economico e tecnico, è quella del Trabzonspor, in Turchia. Il brasiliano ha accettato e dovrebbe firmare un triennale, per poi trasferirsi in Süper Lig al termine della stagione.

Nel gennaio del 2020 il suo ritorno alla Roma con tanto di fiducia da parte dell’ex direttore sportivo Gianluca Petrachi. Bruno Peres ha ripagato la stima del ds e del tecnico Fonseca. Nonostante i limiti tecnici ha sempre dimostrato di tenere ad un ritorno ad alti livelli. In questa stagione un gol fondamentale contro lo Young Boys in Europa League e un assist, a dir poco decisivo, per la rete di Pellegrini contro lo Spezia a pochi secondi dalla fine della partita. Nonostante ciò, la Roma ha deciso di non prolungare il suo contratto. Ora, a meno di clamorosi capovolgimenti, è vicinissimo l’accordo con il Trabzonspor, che dovrebbe essere la nuova squadra dell’esterno dal primo di luglio.