La Roma e il Sassuolo si sono incontrate a Milano ed hanno parlato fra le varie cose anche di Volpato. L’incontrò fra Pinto e Carnevali per il giovane giallorosso avrebbe portato i frutti sperati e le parti hanno trovato l’accordo per il trasferimento per 9 milioni di euro. La decisone ora passa tutto a Volpato che, come riportato da Goal Italia, non sembra essere convinto della destinazione, la sua preoccupazione è che il tecnico dei neroverdi Dionisi non gli dia il giusto spazio.