Il mercato della Roma è molto delineato per questo inizio. Dopo Svilar, da annunciare, e Matic, arrivato questa mattina e annuncio nella giornata di domani, ora le attese sono per Frattesi, vicino, e Celik. Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport la distanza tra il Club giallorosso e il Lille è diminuita ancora e in settimana ci sarà una nuova offerta che potrebbe chiudere l’affare in maniera positiva.