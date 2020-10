Mercato, retroscena Perotti: problemi col Fenerbahce. Poteva restare alla Roma

Diego Perotti era ad un passo dal tornare alla Roma nelle ultime ore di mercato. Il trequartista argentino è stato annunciato dal Fenerbahce due giorni dopo il suo arrivo ad Instanbul, in prossimità della chiusura del mercato. Secondo quanto riporta Fotomac, ci sarebbero stati problemi dopo le visite mediche. Per questo il club turco era pronto a far saltare l’accordo, spaventato dalle condizioni del giocatore. A convincere il Fenerbahce ci ha pensato Emre Belozoglu. Il tempo perso per questa trattativa ha reso difficile l’approdo di Stephan El Sahaarawy a Trigoria. Alla fine tra Perotti e il club turco c’è stata la fumata bianca, con una clausola che prevede il pagamento di parte dello stipendio.