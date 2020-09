Mercato, retroscena Milik: Friedkin ha chiesto al Napoli uno sconto in caso di nuovo infortunio

Va avanti la trattativa per portare Arkadiusz Milik alla Roma, con la Juventus in attesa di novità per poter accogliere Edin Dzeko alla corte di Andrea Pirlo. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, il giro di attaccanti è stato bloccato nel weekend da Dan Friedkin in persona. Il nuovo proprietario del club capitolino, dopo le visite mediche di Milik, ha chiesto al Napoli l’inserimento del diritto a uno sconto qualora il polacco si infortunasse in futuro. I nuovi proprietari texani hanno iniziato ad incidere nelle scelte della Roma.