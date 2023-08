Come riportato da Gianluca Di Marzio, la Roma continua a tenere aperti i canali di comunicazione con il Santos per la trattativa Marcos Leonardo. Rafaela Pimenta è in Brasile e starebbe cercando di mediare per cercare di sciogliere i nodi nella trattativa. La società brasiliana potrebbe chiedere un ulteriore sforzo economico a Tiago Pinto, giocando a rialzo per la giovane attaccante, che resta ferreo sulla decisione di voler arrivare nel calcio europeo, ma soprattutto alla corte di Mourinho. Continua il pressing dei giallorossi, che nel frattempo trattano anche Zapata per l’attacco.