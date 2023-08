Secondo quanto riportato Sky Sport, la Roma avrebbe trovato l’accordo con l’Atalanta per Duvan Zapata sulla base del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 50% delle presenze. L’attaccante colombiano ancora non ha dato il “sí” definitivo perché vuole avere la certezza che resterà in giallorosso. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma dovrebbe essere Zapata il sostituto di Abraham.