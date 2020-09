Mercato, raggiunto l’accordo tra il Barcellona e Depay

Memphis Depay ha raggiunto l’accordo con il Barcellona. Il presidente del Lione, Jean Micheal Aulas, nei giorni scorsi aveva confermato l’interesse della Roma per il calciatore olandese, ma secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il giocatore è molto vicino ai blaugrana. Manca ancora l’accordo finale, ma sono in corso i contatti tra i due club.

Memphis Depay have agreed personal terms with Barcelona after contacts started days ago. But final agreement is still to be reached between Barça and OL – talks ongoing.

Barça are negotiating also with Wijnaldum agents – no opening bid to Liverpool yet. 🔵🔴 #FCB #LFC #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2020