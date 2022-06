Mercato, raggiunto l’accordo per Olsen all’Aston Villa. Alla Roma 3,5 milioni di euro

Raggiunto l’accordo tra la Roma e l’Aston Villa per il riscatto di Robin Olsen. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano su Twitter, il portiere resterà in Premier League, con le due società che hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo dello svedese. Ai giallorossi andranno 3,5 milioni di euro.

Robin Olsen will join Aston Villa on a permanent deal, agreement done and set to be announced. 🇸🇪🤝 #AVFC

AS Roma will receive €3.5m for the Swedish goalkeeper. ⤵️✅ https://t.co/aH2CjTwpiS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2022