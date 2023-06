L’obiettivo principale per l’attacco è Gianluca Scamacca. La Roma è in pressing per riportare l’attaccante nella Capitale, ma la trattativa resta complicata. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, la società ha raggiunto l’accordo con il giocatore ma il West Ham non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire in prestito. L’attaccante spinge per arrivare alla corte di Mourinho, nel frattempo gli Hammers sono alla ricerca di club che possano comprare l’attaccante a titolo definitivo.

AS Roma have agreed personal terms with Gianluca Scamacca but West Ham have no intention to let him leave on loan, as things stand. 🇮🇹 #WHUFC

Scamacca will insist to join Roma, while West Ham are waiting to find clubs to buy Scamacca on permanent deal. pic.twitter.com/aPQMfxME6A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2023