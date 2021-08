Mercato, raggiunto l’accordo con l’Al Rayyan per Nzonzi. Sfuma la pista Pastore

Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato anche per quanto riguarda gli esuberi. Secondo quanto riporta Flavio Tassotti di Teleradiostereo, la Roma ha raggiunto l’accordo con l’Al Rayyan per Steven Nzonzi. In settimana i giallorossi verranno ricontattati per chiudere definitivamente la trattativa che porterà il calciatore francese in Qatar. Sfuma invece la pista Pastore al club di Doha.