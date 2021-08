Mercato, proposto Tolisso per la mediana. Nodo ingaggio per il francese

Mourinho l’ha detto chiaramente, vuole esperienza in più nella sua squadra e sogna un ultimo innesto a centrocampo per alzare il livello. L’esclusione di Villar, finito in tribuna a Salerno, ha reso ancora più evidente la richiesta del portoghese. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da calciomercato.com, è stato proposto Coretin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco, campione del mondo con la Francia nel 2018. Il problema principale però, è lo stipendio del francese che percepisce 7 milioni a stagione. Il cartellino è valutato circa 10 milioni di euro, lontanissimo dalla valutazione di 50 milioni di qualche stagione fa. Difficile per la Roma raggiungere quella cifra di stipendio, visti anche i problemi legati agli esuberi che sono sul groppone del gm Tiago Pinto.