La Roma non si arrende. Dopo la disponibilità di Chris Smalling a ridursi l’ingaggio per tornare nella Capitale la prossima stagione, i giallorossi preparano una nuova offerta da presentare al Manchester United. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la prossima settimana la Roma presenterà una nuova proposta ai Red Devils per il difensore inglese.