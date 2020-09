Dopo l’addio ufficiale di Aleksandar Kolarov al club (leggi qui la news), la Roma pensa al sostituto del serbo. Come circolato nei giorni scorsi i giallorossi starebbero pensando a Boli Bolingoli-Mbombo e – come riporta tuttomercatoweb.com – sono previsti in giornata dei contatti fra le parti per il calciatore del Celtic. L’esterno classe ’95 piace anche a Basaksehir e Anderlecht.