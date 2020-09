Mercato, presentata un’offerta al Galatasaray per Marcao

Prima di formalizzare l’acquisto di Marash Kumbulla, la Roma aveva presentato un’offerta da 13 milioni di euro al Galatasaray per Marcao, difensore centrale brasiliano di piede sinistro. Il club turco ne chiede almeno due in più per il cartellino del classe ’96. Per il momento la trattativa non è stata portata avanti, ma qualora non si dovesse raggiungere un accordo con il Manchester United per Chris Smalling, la Roma potrebbe tornare su Marcao e dare a Fonseca il rinforzo difensivo che attende. Lo riporta l’edizione odierna de Il Tempo.