Pranzo londinese tra Mourinho e Tiago Pinto, con portate principali i nomi del mercato giallorosso. Il gm e il tecnico, si sono incontrati nella capitale inglese e, come riporta Il Tempo, hanno discusso dei nomi che sono in orbita Roma. Noto a tutti Scamacca, indiziato per sostituire il vuoto lasciato dopo l’infortunio di Abraham, si è parlato anche di Vina, Kluivert e Ibanez, in uscita. Alcuni club di Premier League sarebbero interessati a questi giocatori e Tiago Pinto ha l’esigenza di rientrare di 30 milioni per i paletti del Fair Play Finanziario.