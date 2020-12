Mercato, Pradè: “Abbiamo rifiutato un’importante offerta della Roma per Vlahovic”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è stato intervistato dalla rete locale RTV38 ed è tornato a parlare di calciomercato, specialmente di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:

“Con i se e con i ma, con il senno di poi vengo a dirti che mi sarebbe piaciuto anche a me avere Dzeko, Belotti, Milik, Lukaku o chi per loro. Ma la decisione è stata presa con Iachini e tutta la società. Andare a prendere per prendere quando hai tre giovani che l’anno precedente hanno fatto le ossa e che possono esplodere in qualsiasi momento… I numeri sono impietosi, ma bisogna avere il coraggio di non mollare niente e proseguire sulle nostre idee. Abbiamo solo 2 gol dall’attacco, sono pochissimi. Riguardo Vlahovic? Anche qui, la Roma ed un club inglese hanno fatto offerte importanti, ma l’abbiamo rifiutate. Poi è ovvio che tutti noi pensiamo a migliorare la squadra”.