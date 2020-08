Con l’attesa per sapere quale sarà il futuro di Edin Dzeko, la Roma si vuole cautelare andando a cercare un accordo con il Napoli per Arek Milik. La società giallorossa vuole ammorbidire l’esborso economico da dare ai partenopei e, oltre Cengiz Under, i capitolini sono disposti a sacrificare anche Alessio Riccardi. Aurelio De Laurentiis per ora nicchia, ma sono possibili sviluppi a breve. Lo riporta il Corriere dello Sport.