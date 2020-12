Mercato, portiere cercasi: tutti i nomi al vaglio

Porte girevoli in casa Roma. Gli estremi difensori giallorossi – Pau Lopez ed Antonio Mirante – non rappresentato fonte di garanzia per l’avvenire. Il club giallorosso, così, è alla ricerca di un nuovo portiere. Prima di procedere con un nuovo, però, la Roma dovrà cercare di piazzare sul mercato Pau Lopez, scrive La Gazzetta dello Sport.

Il portiere spagnolo è alla finestra già da un po’ di tempo ma le offerte scarseggiano. Non appena ci saranno, però, la Roma procederà con l’innesto. Al momento i radar giallorossi hanno intercettato diversi profili: Gollini (già cercato ai tempi delle giovanili dello United) dell’Atalanta, Silvestri del Verona e Cragno del Cagliari.