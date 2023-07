Lo scacchiere di José Mourinho necessita di una punta da affiancare a Paulo Dybala. Solamente Andre Belotti, dopo l’infortunio di Tammy Abraham, non da le garanzie necessarie. Con agosto alle porte e la preparazione iniziata, il tempo stringe per dare allo Special One tutti i tasselli necessari, appunto per questo motivo, il gm giallorosso, Tiago Pinto volerà in settimana in Inghilterra per chiudere Scamacca con gli Hammers. Il giocatore dalla bio Instagram ha tolto la dicitura “giocatore del Wast Ham” e ha speso nelle scorse settimane parole importanti per la Roma. Forte dell’accordo con l’attaccante ex Sassuolo, Pinto cercherà di limare i dettagli: prestito oneroso da circa 5 milioni e riscatto, legato a presenze e qualificazione in Champions League, a circa 22 milioni.