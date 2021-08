Mercato, Pinto a Londra nelle prossime 48 ore per chiudere Abraham

Dopo aver salutato Edin Dzeko la Roma sta puntando decisamente su Tammy Abraham. A confermarlo anche il giornalista David Ornstein di The Athletic che riporta come il general manager giallorosso Tiago Pinto sarà a Londra nelle prossime 48 ore per provare a chiudere per l’attacante del Chelsea. I due club sono già d’accordo per un prestito con obbligo di riscatto ed ora rimane da convincere l’attaccante che sta aspettando le mosse dell’Arsenal (squadra che tifa sin da bambino). Per Abraham si è mosso in prima persona anche José Mourinho con una chiamata.

🚨 EXCL: Roma chief Tiago Pinto due in London over next 48hrs for Tammy Abraham talks. Understand clubs agreed on permanent deal + buyback but 23yo undecided. He spoke to Mourinho & #ASRoma want decision by weekend or may look elsewhere @TheAthleticUK #CFC https://t.co/thw11pn8WQ — David Ornstein (@David_Ornstein) August 11, 2021