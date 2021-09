Diogo Dalot, che non trova spazio al Manchester United, piace molto alla Roma. Il portoghese è stato al Milan la scorsa stagione per poi tornare in Inghilterra dove non ha trovato finora spazio. Il suo arrivo a Manchester fu fortemente voluto proprio da Mourinho. I giallorossi con Tiago Pinto stanno studiando la strategia per prenderlo in prestito con diritto di riscatto a gennaio. Sarebbe un importante rinforzo come vice Karsdorp.