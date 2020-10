Mercato, Perotti al Fenerbahce: oggi volerà in Turchia per le visite mediche. Trasferimento a titolo gratuito

Ultimi giorni di calciomercato e la Roma si muove sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che quelle in uscita. Diego Perotti infatti è prossimo a lasciare la Capitale per unirsi al Fenerbahce. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la trattativa con il club turco è ai dettagli e oggi sarà il giorno decisivo. Secondo quanto riporta Filippo Biafora de Il Tempo, il calciatore argentino oggi volerà in Turchia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto. Il trasferimento sarà a titolo gratuito, con la Roma che si libera di un ingaggio da 2.9 milioni netti.

