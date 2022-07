Mercato, Perez può partire: il Sassuolo ci pensa. Potrebbe essere anche la contropartita per Ramos del Benfica

Carles Perez può partire. Mourinho ha dimostrato di credere nello spagnolo, che resta però vincolato ad un ruolo marginale. Desideroso di giocare con più continuità, l’ala scuola Barcellona potrebbe optare per lasciare la Roma. Il classe ’97 piace al Sassuolo, con cui potrebbe nascere un’operazione distaccata rispetto a quella per Frattesi. Perez, però, ha estimatori anche in Spagna (Valencia).

Alla ricerca di un nuovo attaccante, i giallorossi hanno individuato in Goncalo Ramos del Benfica il profilo adatto. Da Trigoria potrebbe partire un’offerta di 15 milioni, più una contropartita, che potrebbe essere proprio Perez. Lo scrive Tuttosport.