E’ all’epilogo il rapporto tra Bruno Peres e la Roma. Il terzino brasiliano infatti, stando a quanto riporta Tuttomercatoweb.com, è in volo per la Turchia dove si appresta a firmare un contratto con il Trabzonspor. Che il brasiliano sia in viaggio lo si deduce anche dalle sue storie su Instagram. A breve la firma: dovrebbe percepire una cifra intorno al 1,8 milioni a stagione netti.