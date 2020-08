Il CEO della Roma Fienga continua a parlare con De Laurentiis per provare a concludere positivamente la trattativa che potrebbe portare Under al Napoli. Il club giallorosso valuta il turco 25 milioni di euro, mentre i partenopei non vorrebbero sborsare tale cifra ed inserire una parziale contropartita. Come riportato dal Corriere dello Sport il nome giusto può essere quello del difensore centrale Maksimovic a cui, però, andrebbero aggiunti 15 milioni di euro per un’eventuale fumata bianca.