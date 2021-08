Mercato, per Sabitzer interesse anche della Roma. C’è pure il Bayern Monaco, preoccupato dal fattore Mourinho

Tammy Abraham potrebbe non essere l’ultimo acquisto della Roma. Come riporta Sport Bild, il club giallorosso è presente nella corsa per Marcel Sabitzer. Sul centrocampista austriaco – in scadenza con il Lipsia nel 2022 – ci sono però anche il Milan ed il Bayern Monaco.

La società bavarese è però guardinga sul pressing delle due squadre italiane, in particolar modo sulla Roma. Il Bayern farebbe leva sull’amore di Sabitzer per il club, da sempre sua squadra del cuore. C’è però qualcosa che desta preoccupazione. La stuzzicante idea di lavorare con José Mourinho potrebbe infatti cambiare le carte in tavola.