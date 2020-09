Mercato, per la fascia sinistra spunta il nome di Bolingoli-Mbombo del Celtic

Con la partenza vicina di Aleksandar Kolarov, che dovrebbe diventare a breve un nuovo giocatore dell’Inter, Paulo Fonseca avrebbe a disposizione i soli Leonardo Spinazzola e Riccardo Calafiori – classe 2002 – per la fascia sinistra. Per questo, la società capitolina sta valutando diversi profili in quel ruolo. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Roma sarebbe interessata a Boli Bolingoli-Mbombo, esterno classe 1995 in forza al Celtic. Su di lui c’è anche la concorrenza dell’Istanbul Basaksehir.