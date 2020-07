Mercato, per il dopo Callejon il Napoli sceglie tra Under e Boga. Milik può rientrare in uno scambio con la Roma

Corriere dello Sport (A. Giordano) – Il mercato del Napoli entra nel vivo e, dopo aver chiuso l’operazione per Oshimen, i partenopei puntano ora a sostituire Callejon, che dopo tante stagioni positive in azzurro lascerà a fine campionato. I nomi per rimpiazzare lo spagnolo sono due: Cengiz Under e Boga. L’esterno turco in forza alla Roma piace al Napoli da tanto e si sta valutando l’ipotesi di mettere sul piatto anche il cartellino di Milik, come contropartita tecnica. Il polacco ha trovato un accordo con la Juventus per la prossima stagione, quando si libererà a parametro zero, farlo rientrare in uno scambio con la società capitolina potrebbe essere l’ideale. La Roma stima il centravanti e i due club ne parleranno nei prossimi giorni.