Mercato, trovato l’accordo tra Pedro e la Roma: 3 milioni a stagione per due anni

La Roma e Pedro trovano l’accordo. Secondo quanto riporta il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport su Twitter, il calciatore spagnolo ha accettato di unirsi ai giallorossi al termine della stagione. L’attaccante firmerà un contratto da 3 milioni a stagione per due anni, con un’opzione per il terzo. La Roma, comunque, dovrà aspettare la fine della Premier League: lo spagnolo ha esteso il suo contratto con il Chelsea fino al termine della stagione.

#Pedro has agreed to join #ASRoma at the end of the season. He has finalised term on a two-year deal, € 3 M a season, with an option for another year.

Total agreement reached. #Transfers

