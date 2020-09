Mercato, Patrik Schick al Bayer Leverkusen: è fatta. Domani le visite mediche

Patrik Schick si può definire un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. In queste ultime ore la Roma e i tedeschi hanno sistemato le ultime questioni col ceco che ora è pronto a rimanere in Germania: quest’anno ha giocato nel Lipsia. L’ormai ex giallorossi andrà alla corte di Peter Bosz per una cifra che si aggirerà attorno ai 26 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita. Per domani sono fissate le visite mediche. Lo riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport.