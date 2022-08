Dopo Paulo Dybala e Wijnaldum, il mercato giallorosso non si ferma e si appresta ad aggiungere altri due giocatori in una già competitiva rosa. José Mourinho si aspetta un vice Abraham e un difensore centrale. Per quest’ultimo ruolo il preferito è Eric Bailly e secondo calciomercato.com i giallorossi hanno avanzato un’offerta di un prestito con diritto di riscatto ad 8 milioni di euro. Filtra ottimismo, visto il gradimento reciproco.