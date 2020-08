Mercato, Papastathopoulos e Maksimovic le alternative a Smalling

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La Roma sta portando avanti la pratica legata al possibile ritorno di Chris Smalling. Se però il Manchester United continuasse a fare muro come lo sta facendo da due mesi, anche se recentemente sembra essersi ammorbidito, i giallorossi sono pronti a virare su altri profili. In primis Maksimovic del Napoli, il cui arrivo potrebbe non essere legato a Smalling, e Papastathopoulos dell’Arsenal. Con i Gunners si sta cercando di trattare anche Torreira in un possibile scambio con Diawara. Capitolo portiere: i capitolini vogliono piazzare Pau Lopez che a bilancio però pesa ancora 20 milioni. Le alternative sono Sirigu, il preferito, Meret o Cragno.