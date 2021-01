Mercato, ore decisive per Fazio al Parma. Sampdoria su Santon, Carles Perez potrebbe fare rientro in Spagna

Tiago Pinto è al lavoro a Milano. Dopo la trattativa Dzeko-Sanchez con l’Inter, bloccata dalla differenza tra gli ingaggi dei due giocatori, il general manager della Roma sta trattando anche con il Parma per la cessione di Federico Fazio. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il club sta valutando anche la posizione di Carles Perez, che potrebbe fare rientro in Spagna. Oggi c’è stato un summit tra il gm giallorosso e l’intermediario del calciatore per decidere del suo futuro.

La Sampdoria resta interessata a Davide Santon, ma al momento non è arrivata nessuna accelerata da parte dei blucerchiati per chiudere la trattativa. Per quanto riguarda Juan Jesus invece sono arrivate voci di un interessamento dalla Turchia, ma il brasiliano non vuole lasciare l’Italia.