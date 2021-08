Tutto fatto per un altro eubero in uscita. Robin Olsen si trasferisce allo Sheffield United per sostituire Rasmdale, finito all’Arsenal. Lo svedese, secondo quanto riportato da Emanuele Zotti de Il Tempo, si trasferirà alla squadra inglese in prestito con diritto di riscatto, più alcuni bonus legati al numero di presenze. Scartata l’ipotesi del presto secco. Per favorire l’affare la Roma ha dovuto accettare un compromesso: la società infatti pagherà parte dell’ingaggio.