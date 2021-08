Mercato, offerto Seferovic alla Roma

Con la situazione di Edin Dzeko in bilico, la Roma comincia a guardarsi intorno individuare un nuovo attaccante per rimpiazzare il bosniaco. Come riporta con un tweet Nicolò Schira, Fali Ramadami ha offerto al club giallorosso il suo assistito Haris Seferovic, punta 29enne del Benfica e della nazionale svizzera. In passato ha giocato alla Fiorentina, al Lecce e al Novara, prima di cercare fortuna in Portogallo.

Haris #Seferovic could leave #Benfica this summer: his agent Fali Ramadani has offered the swiss striker to #ASRoma as a possible replacement of Edin Dzeko. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 8, 2021