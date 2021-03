La Roma cerca un rinforzo per l’attacco del prossimo anno. Spunta così fuori il nome di Moussa Marega, attaccante del Porto e vecchia conoscenza dei giallorossi. Come riferisce il giornalista Nicolò Schira su Twitter, nei giorni scorsi il suo agente lo ha offerto al club. Il calciatore è in scadenza di contratto nel prossimo giugno ed è in trattativa anche con il Fenerbahce.